Immenstadt im Allgäu

22-Jähriger beim Baden im Großen Alpsee ertrunken

08.08.2019, 18:33 Uhr | dpa

Beim Schwimmen im Großen Alpsee im Allgäu ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Er sei nach ersten Erkenntnissen ertrunken, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach ging er am Donnerstag mit einem Bekannten baden. Der Bekannte schwamm dabei weiter hinaus, der 22-Jährige hingegen wollte den Angaben zufolge zurück zum Ufer schwimmen, kam dort aber nicht an. Nach einer etwa einstündigen Suche mit Feuerwehr und Wasserwacht fanden Taucher den jungen Mann schließlich, der Notarzt stellte den Tod fest. Die Polizei ging von einem medizinischen Grund für den Unfall aus, Details waren zunächst nicht bekannt.