Hamburg

Verkehrsunfall: Lkw-Fahrer kommt auf der A7 ums Leben

08.08.2019, 18:37 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 7 in Hamburg bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden bei der Karambolage mehrerer Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Volkspark verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die A7 wurde in Fahrtrichtung Süden mehrere Stunden gesperrt, wodurch es zwischen Quickborn und Volkspark zu einem bis zu zwölf Kilometer langen Stau kam, wie die Polizei twitterte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Lkw-Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Laster verloren und war mit seinem Gefährt in einen anderen Lastwagen gefahren, wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR sagte. Insgesamt sind nach Polizeiangaben sechs Fahrzeuge zusammengestoßen, darunter auch ein Wohnmobil. Unter den Verletzten befand sich nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" auch ein Feuerwehrmann.