Döbeln

Protest gegen Wahlkampfauftritt von AfD-Politiker Höcke

08.08.2019, 19:31 Uhr | dpa

In Döbeln haben am Donnerstag einige Hundert Menschen gegen einen Wahlkampfauftritt des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke protestiert. Der Gründer des rechtsnationalen "Flügels" in der AfD wollte am Abend zur Unterstützung der Landtagskandidaten Lars Kuppi und Christian Wesemann in die mittelsächsische Stadt kommen.

Den Protest gegen den Auftritt von Höcke hatte das Bündnis "Döbeln ist bunt" organisiert. Dabei bekamen die Organisatoren prominente Unterstützung: Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel trat auf dem Obermarkt auf und sang dort unter anderem sein neues Lied "Die Demokratie ist weiblich", das am Vortag veröffentlicht worden war. "Ich bin total begeistert davon, wie viele Leute hier sind. Das ist das richtige Zeichen aus Sachsen, das wir heute senden", sagte Krumbiegel. Nach Angaben des Bündnisses waren etwa 400 Menschen zu der Protestveranstaltung gekommen.

In Döbeln war Anfang des Jahres ein Sprengkörper vor dem Büro der Partei explodiert. Im April war gegen drei Tatverdächtige im Alter von 29 bis 40 Jahren Anklage unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchter schwerer Brandstiftung erhoben worden.

Am Freitag will Höcke auf einer Wahlkampfveranstaltung in Grimma (Landkreis Leipzig) sprechen. Auch dort sind Gegenproteste angekündigt. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.