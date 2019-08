Berlin

Junge Frau religionsfeindlich beleidigt und verletzt

08.08.2019, 20:25 Uhr | dpa

In Berlin-Britz ist am Donnerstagmorgen eine 18-Jährige in der U-Bahn von einer Frau religionsfeindlich beleidigt worden. Als die Beschimpfte kurze Zeit später am Bahnhof Parchimer Allee aussteigen wollte, sprühte ihr die Unbekannte eine Flüssigkeit ins Gesicht und flüchtete aus dem Waggon in unbekannte Richtung, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 18-Jährige habe einen kurzen Schmerz im Gesicht gespürt. Eine Passantin half ihr, eine ärztliche Versorgung lehnte sie ab. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.