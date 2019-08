Eching

Zusammenprall mit Auto: Motorradfahrer tödlich verletzt

08.08.2019, 21:12 Uhr | dpa

Beim Zusammenprall mit einem Auto ist ein 36 Jahre alter Motorradfahrer in Eching tödlich verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer habe das Motorrad übersehen, als er von einem Campingplatz kommend in Richtung Weixerau abbiegen wollte, teilte die Polizei in Landshut mit. Der Motorradfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben, der Autofahrer leicht verletzt worden. Im Auto des Mannes saß auch seine Enkelin, die nicht verletzt wurde. Die Staatsstraße wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend von Niedererlbach bis Weixerau komplett gesperrt.