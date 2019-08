Speicher

Autos prallen auf Kreuzung gegeneinander: Mehrere Verletzte

08.08.2019, 22:08 Uhr | dpa

Bei einer Auto-Kollision im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Zwei Autos stießen am Donnerstagabend in Speicher im Bereich einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Menschen verletzt, zwei davon schwer, wie es hieß. Die Bergungsarbeiten waren am Donnerstagabend noch nicht abgeschlossen.