Saalburg-Ebersdorf

Techno, Elektro und Rap: Festival "SonneMondSterne" beginnt

09.08.2019, 00:41 Uhr | dpa

Ab dem heutigen Freitag wummern in Südostthüringen wieder die Bässe: Dann startet das "SonneMondSterne"-Festival in Saalburg-Ebersdorf. Bis Sonntag werden täglich 40 000 Besucher erwartet. Am Freitag legt unter anderem der bekannte DJ Oliver Koletzki auf. Auch internationale Stars der elektronischen Tanzmusik stehen in der Nacht zu Samstag an den Reglern: unter anderem DJ Snake und Armin van Buuren.

150 Acts liefern bis Sonntagabend auf acht Bühnen Programm. Die Besucher können zu Techno und Elektro, aber auch zu Rap-Musik tanzen - etwa beim Auftritt von Materia und Casper. Zwischendurch können sie sich am Seeufer oder beim Yoga auf dem rund 110 Hektar großen Festivalgelände erholen. Das Festival ist eines der größten für elektronische Tanzmusik in Deutschland und findet seit über 20 Jahren statt.