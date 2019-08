Erfurt

Etwas weniger gefährdete Denkmäler in Thüringen

09.08.2019, 03:41 Uhr | dpa

Die Landesregierung sieht leichte Verbesserungen bei der baulichen Situation von unter Denkmalschutz stehenden Schlössern, Guts- und Herrenhäusern in Thüringen. Die Zahl der gefährdeten Denkmäler ist nach einer neuen Bestandsaufnahme auf aktuell 56 gesunken. Details wollen Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Landeskonservator Holger Reinhardt heute in Erfurt mitteilen. Thüringen hatte vor drei Jahren erstmals eine Übersicht erarbeitet, die das Ausmaß des Problems verdeutlichte. Damals fielen noch 64 Bauwerke in die Kategorie der gefährdeten Denkmäler.

Thüringen hatte zuletzt vor allem mit der Enteignung des Besitzers von Schloss Reinhardsbrunn im Thüringer Wald bundesweit Schlagzeilen gemacht. Das Verfahren war gestartet worden, nachdem die frühere Besitzerfirma es jahrelang hatte verfallen lassen. Die für Mitte Juli geplante offizielle Übertragung des Denkmals an das Land platzte aber zunächst, weil einer der Grundschuldinhaber dagegen vor Gericht zog.