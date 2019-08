Berlin

Immobilien-Bundesanstalt verkauft vor allem an privat

09.08.2019, 06:54 Uhr | dpa

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat im ersten Halbjahr 2019 rund 80 Prozent ihrer verkauften Liegenschaften in Thüringen an privat abgegeben. Das geht aus einer Auskunft des Bundesfinanzministeriums an die Linken-Bundestagsabgeordnete Caren Lay hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Bima gehört dem Bund und ist mit 466 000 Hektar und etwa 36 000 Wohnungen eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands.

Von den 81 verkauften Liegenschaften - also Grundstücken und Gebäuden - in Thüringen wurden 65 an Privatpersonen oder private Unternehmen veräußert. 16 Liegenschaften wurden an Gebietskörperschaften, also die öffentliche Hand, abgegeben. Bundesweit ergibt sich ein ähnliches Bild: Von den 613 verkauften Liegenschaften wurden mit 492 ebenfalls rund 80 Prozent an Privatpersonen oder private Unternehmen veräußert.

"Die Privatisierung öffentlichen Bodens und öffentlicher Gebäude muss endlich beendet werden", verlangte Lay, die auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken ist. "Bundeseigene Grundstücke und Gebäude sollten zukünftig nur noch an Kommunen und Genossenschaften und in Erbpacht abgegeben werden. Außerdem muss die Bima endlich selber bauen!".