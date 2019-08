Köln

Wohneigentum: Zahl der Haushalte kaum gestiegen

09.08.2019, 07:34 Uhr | dpa

Die Zahl der Haushalte mit eigener Wohnung oder eigenem Haus ist in Niedersachsen in den vergangenen Jahren kaum gestiegen. Zwar lag das Land 2017 mit einer Quote von 54 Prozent an bundesweit zweiter Stelle hinter Baden-Württemberg (54,4 Prozent). Aber trotz der niedrigen Zinsen hat sich die Quote seit 2010 kaum verändert. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln im Auftrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall. In Bremen sank die Wohneigentumsquote seit 2010 um 10 Prozentpunkte auf unter 40 Prozent.

Den höchsten Zuwachs an Wohneigentümern seit 2010 erlebte Hamburg mit einem Plus von sechs Prozentpunkten, gefolgt von Berlin mit vier Prozentpunkten. Allerdings ist der Anteil der Eigentümer in der Bundeshauptstadt mit 18 Prozent bundesweit am niedrigsten. In den ostdeutschen Bundesländern blieb die Wohneigentumsquote unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt.

In Deutschland stagniert die Wohneigentumsquote seit Jahren bei etwa 45 Prozent. Damit liegt die Bundesrepublik im europaweiten Vergleich auf dem vorletzten Rang - nur in der Schweiz gibt es weniger Wohneigentümer. Lag die Zahl der sogenannten Ersterwerber in Deutschland in den Jahren 1998 bis 2002 noch bei durchschnittlich rund 700 000 Haushalten, waren es in den Jahren 2016 und 2017 jeweils weniger als 400 000.