Berlin

Auto brennt in Berlin-Neukölln

09.08.2019, 08:04 Uhr | dpa

Ein seit Monaten geparktes Auto hat in Berlin-Neukölln gebrannt. Passanten hätten den Wagen in der Dieselstraße entdeckt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Aus dem Innenraum sei Rauch gedrungen. Die Feuerwehr konnte den Brand am Donnerstagabend schnell löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.