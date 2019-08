Kiel

Garg lehnt Absenkung von Kita-Standards in Kommunen ab

09.08.2019, 12:57 Uhr | dpa

Sozialminister Heiner Garg (FDP) hat an die Kommunen appelliert, im Zuge der Kita-Reform örtliche Standards nicht zu Lasten der Kinder zu senken. "Ich erwarte von Kommunen, die heute schon besser sind als die künftigen Mindeststandards, dass sie das zusätzliche Landesgeld für eine weitere Verbesserung ausgeben", sagte Garg am Freitag in Kiel. Auf seiner Sommerreise habe er mit zahlreichen Mitarbeiterin in Kindertagesstätten über das umfassende Reformvorhaben gesprochen und grundsätzlich positives Feedback erhalten. "Das zeigt mir, wie notwendig die Kita-Reform ist."

Ab August 2020 wird die Höhe der Elternbeiträge begrenzt. Diese beträgt bei Kindern unter drei Jahren künftig 180 Euro für eine täglich 5-stündige Betreuung und 288 Euro im Falle von acht Stunden täglich. Bei Kindern über drei Jahren liegt sie bei 145 Euro (fünf Stunden) und 233 Euro (acht Stunden). Außerdem gelten künftig erstmalig Mindeststandards beispielsweise bei den Öffnungszeiten und dem Zahlenverhältnis zwischen Erziehern und Kindern.