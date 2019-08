Frankfurt am Main

Verhandlungen um Multifunktionsarena: Investor erhöht Druck

09.08.2019, 15:35 Uhr | dpa

In den Verhandlungen um den Bau einer Multifunktionsarena in Frankfurt hat einer der beteiligten Investoren den Druck auf die Stadt erhöht. Die kanadische Katz Group kündigte am Freitag eine weitreichende Unterstützung der beiden Sportvereine Löwen und Skyliners an - unter anderem durch eine jährliche Finanzspritze und kostenlose Heimspiele in der geplanten Arena am Frankfurter Flughafen. Dort will die Katz Group eine gigantische Halle für rund 23 000 Zuschauer errichten.

Sie tritt mit ihrem Projekt in Konkurrenz zu einem derzeit laufenden Bieterverfahren über eine deutlich kleinere Multifunktionsarena am Frankfurter Kaiserlei. "Wir wollen den Standort Frankfurt und stehen bereit" sagte der Vorstandsvorsitzende der Katz Group, Jürgen Schreiber. In 18 bis 24 Monaten könnte das Gebäude errichtet werden.

Das international ausgeschriebene Bieterverfahren um den Bau einer Halle für Sport- und Musikveranstaltungen an der Autobahn 661 ist ins Stocken geraten. Denn das zur französischen Lagardère-Gruppe gehörende und derzeit von der Stadt favorisierte Unternehmen Langano hat nach Angaben von Sportdezernent Markus Frank (CDU) eine Bürgschaft für das Projekt beantragt. Neben Langano will auch die US-amerikanische Anschutz Entertainment Group eine Arena bauen.