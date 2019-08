München

Wieder Probleme in Münchner S-Bahntunnel

09.08.2019, 15:47 Uhr | dpa

Nach massiven Problemen wegen eines Wassereinbruchs in einem Tunnel der Münchner S-Bahn hat es am Freitag erneut Behinderungen in derselben Röhre gegeben. Es habe eine Störung an einer Oberleitung gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Züge stauten sich am Nachmittag und verspäteten sich bis zu 20 Minuten. Nach etwa einer Stunde war das Problem behoben, die S-Bahnen fuhren nach und nach wieder pünktlich.

Läuft etwas im Netz der Münchner S-Bahn nicht rund, sind normalerweise Hunderttausende Fahrgäste betroffen. Denn durchschnittlich rund 840 000 Menschen nutzen die Züge an einem Werktag. Für Störungen besonders anfällig ist die sogenannte Stammstrecke, die weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt verläuft. Täglich fahren dort rund 1000 Züge. Der Bahn zufolge gibt es nirgendwo in Europa mehr Verkehr auf zwei Gleisen.

Auf der Stammstrecke zwischen Hackerbrücke und dem Hauptbahnhof liegt auch der Tunnel, der am Dienstag zeitweise einen halben Meter unter Wasser gestanden war. Im gesamten Netz der S-Bahn in und um München gab es deswegen stundenlang Ausfälle und Verspätungen. Die Ursache dafür kennt die Bahn noch immer nicht, wie der Sprecher am Freitag sagte. Er betonte aber, dass der Wassereinbruch und die Probleme an der Oberleitung nichts miteinander zu tun hatten.