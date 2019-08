Brandenburg an der Havel

Kanupolo-DM: ACC-Damen im Halbfinale, Herren raus

09.08.2019, 15:53 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Damen vom Alster Canoe Club haben bei den deutschen Meisterschaften im Kanupolo in Brandenburg an der Havel das Halbfinale erreicht. Am Freitag setzte sich der Titelverteidiger im Viertelfinale in der Serie "best of three" mit 7:2 und 3:0 gegen die KSVH Berlin durch. Die ACC-Herren scheiterten unterdessen in der Runde der besten acht Teams mit 0:2 und 1:4 an der KSVH Berlin.