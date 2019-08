Erfurt

Kleinkind und 11-Jähriger bei Unfällen verletzt

09.08.2019, 15:53 Uhr | dpa

Bei Verkehrsunfällen in Thüringen sind zwei Kinder schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lief ein elfjähriger Junge im Kyffhäuserkreis am Donnerstagnachmittag auf eine Straße und wurde von einem Auto erfasst. In Erfurt war ein drei Jahre alter Junge gegen Mittag plötzlich aus dem Haltestellenbereich einer Straßenbahn auf die Straße gelaufen. Ein vorbeifahrendes Auto streifte das Kleinkind, der Junge stürzte. Beide Kinder kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.