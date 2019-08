Rostock

Der Zug beginnt: Jungstörche schon auf dem Weg nach Afrika

09.08.2019, 17:37 Uhr | dpa

Die ersten Jungstörche sind bereits auf dem Weg in die Winterquartiere in Afrika. Sie sammeln sich erst in kleineren, dann immer größeren Gruppen und ziehen vor den Altvögeln los, sagte Stefan Kroll von der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz des Naturschutzbundes am Freitag. Im Raum Greifswald habe ein Ornithologe das Glück gehabt, zwölf beringte Störche aus diesem Jahr beobachten und die Ringe auslesen zu können. Die Vögel stammten aus unterschiedlichen Regionen, wie Rostock, Rügen und Uecker-Randow.

Die Jungstörche versammeln sich, sobald sie zwei bis drei Wochen flügge sind. Unter der Leitung von erfahrenen Störchen, die noch nicht oder erfolglos gebrütet haben, fliegen sie in Richtung Süden. Die meisten Störche aus Mecklenburg-Vorpommern nehmen die weitere östliche Route über den Bosporus nach Afrika.

Die Altstörche bleiben noch bis Mitte August, um nach dem anstrengenden Brutgeschäft Kraft zu schöpfen, wie Kroll sagte. Dann fliegen auch sie in die Überwinterungsgebiete.

Storchenbeobachter befürchten, dass die Zahl der Brutpaare in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr weiter abgenommen hat. Schon im vorigen Jahr waren nur noch 659 besetzte Nester gezählt worden, zehn Jahre früher waren es noch 863 und 2004 sogar 1142. Einige Regionen hätten aber gute Bruterfolge gemeldet, sagte Kroll, etwa die Müritzregion, Ludwigslust, Rügen und Güstrow. Ein Grund sei ein gutes Futterangebot, es gebe viele Mäuse. Genaue Zahlen zu Brutpaaren und Nachwuchs liegen erst im Herbst vor.