Berlin

Seniorin in Charlottenburg überfallen

09.08.2019, 19:03 Uhr | dpa

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Freitagmorgen in Charlottenburg-Nord bei einem Raubüberfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, unterhielt sich die Seniorin an einer Kleingartenanlage am Heckerdamm mit einer Bekannten, als ein Unbekannter plötzlich auf sie zulief, sie zu Boden stieß und an ihrer goldfarbenen Halskette zog. Der Täter riss die Kette dabei auseinander und flüchtete mit einem Teil davon. Die 80-Jährige wurde mit Schürfwunden an Hals und Händen ins Krankenhaus gebracht.