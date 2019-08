Friedberg

E-Biker stürzt und stirbt

10.08.2019, 10:02 Uhr | dpa

Ein 55 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit seinem Elektrorad im Landkreis Aichach-Friedberg gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Der Mann war in der Nacht zu Samstag in Friedberg mit seinem Pedelec auf einem Radweg unterwegs, als er wohl zu Boden ging, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang nun klären.