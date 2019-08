Biberbach

Rentnerin stürzt mit E-Bike: Lebensgefährliche Verletzungen

10.08.2019, 10:05 Uhr | dpa

Eine 78 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist in Biberbach im Landkreis Augsburg gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Sie wurde für eine Notoperation in ein Klinikum gebracht. Die Frau war am Freitag auf einer Straße unterwegs, auf der gerade mit Teer gearbeitet wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.