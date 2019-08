Berlin

Bahn-Sprayer in Dahlem auf frischer Tat ertappt

10.08.2019, 12:23 Uhr | dpa

Nach kurzer Verfolgungsjagd haben Berliner Polizisten fünf mutmaßliche Sprayer in der Nähe des U-Bahnhofs Breitenbachplatz im Ortsteil Dahlem festgenommen. Bei ihnen wurden Sprühdosen und Handschuhe sichergestellt, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Die Einsatzkräfte trafen ein, nachdem am Freitagabend gegen 21.10 Uhr neun maskierte Menschen am U-Bahnhof gesehen worden waren. Die Beamten fanden vier U-Bahn-Wagen komplett beschmiert vor, zudem waren auf zwei weiteren Wagen große Schriftzüge zu sehen. Laut Polizei lag zudem ein Geruch von Sprühfarbe in der Luft.

Zwei Berliner im Alter von 20 und 26 Jahren wurden wieder entlassen, die drei anderen waren den Angaben nach Touristen. Zwei Niederländer im Alter von 36 und 40 Jahren sowie ein dreißigjähriger Belgier wurden zunächst an das Landeskriminalamt überstellt.