Oldenburg

Betrunkener Autofahrer verletzt Polizisten und Passanten

10.08.2019, 14:03 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat in Oldenburg einen Polizisten und einen Passanten leicht verletzt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, war es am Vorabend zwischen dem 30-Jährigen und dessen Begleiterin an einer Tankstelle zu einem Streit gekommen. Als mehrere Passanten helfen wollten, setzte sich der alkoholisierte Mann ans Steuer und fuhr los. Als ein Passant den Betrunkenen aufhalten wollte, fuhr der 30-Jährige ihm mit dem Wagen leicht gegen die Beine.

Beamte wurden alarmiert. Als der Mann kurze Zeit später zurück zur Tankstelle kam, verfolgte ihn die Polizei. Ein Beamter, der dem Mann Haltezeichen gab, wurde seitlich von dem Wagen erfasst und fiel zu Boden. Kurze Zeit später gelang es der Polizei, das Auto anzuhalten. Der 30-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegen den 30-Jährigen.