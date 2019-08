Frankfurt am Main

Aktivisten blockieren Main in Frankfurt - für Seenotrettung

10.08.2019, 18:13 Uhr | dpa

Aktivisten haben mit einer Abseilaktion an einer Brücke in Frankfurt den Main blockiert - und damit eine Entkriminalisierung der Seenotretter im Mittelmeer gefordert. Die Schifffahrt habe deswegen am Samstag eingestellt werden müssen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Die Demonstranten beendeten die Blockade am Abend wieder. "Danke an alle die da waren und den Waren- und Personenverkehr auf dem #Main für mehrere Stunden langlegt haben! Wir bleiben entschlossen, das war erste der Anfang!", twitterten die Aktivisten von "Seebrücke Frankfurt".

Zuvor gab es eine Demonstration für ein hessisches Aufnahmeprogramm für Geflüchtete. Bei "Seebrücke" handelt es sich um eine bundesweite Bewegung zur Unterstützung der Seenotretter im Mittelmeer.