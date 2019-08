Mannheim

Frankfurt will keine neue Pokal-Blamage

11.08.2019, 01:20 Uhr | dpa

Europa League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt will sich im Erstrundenspiel des DFB-Pokalspiels heute (15.30 Uhr/Sky) beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim nicht wieder blamieren. In der vergangenen Saison hatten die Hessen als DFB-Pokalsieger das Erstrundenspiel im Pokal beim SSV Ulm 1846 verloren. Für die Eintracht ist es schon das vierte Pflichtspiel der neuen Spielzeit nach den drei Partien in der Qualifikation für die Europa League gegen FC Flora Tallinn und am vergangenen Donnerstag beim FC Vaduz, das mit 5:0 gewonnen wurde.

Nicht ausgeschlossen ist, dass Nationaltorwart Kevin Trapp in der Startelf sein wird. Nach der Ausleihe im Winter hat die Eintracht ihn nun für fünf Jahre verpflichtet. Zuletzt stand Felix Wiedwald im Tor.

Für den SV Waldhof Mannheim ist das Spiel gegen Eintracht Frankfurt nach 16 Jahren Pause ein Comeback im DFB-Pokal.