Schwarzburg

Unterschrift von Schwarzburg: Fest zur Weimarer Verfassung

11.08.2019, 01:34 Uhr | dpa

Schwarzburg (dpa/bb) – Vor 100 Jahren setzte Reichspräsident Friedrich Ebert (1871-1925) in Schwarzburg seine Unterschrift unter die Weimarer Verfassung. Heute wird in dem kleinen Ort im thüringischen Schwarzatal an das historische Ereignis vom 11. August 1919 erinnert. Zu einem von der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstalteten Fest wird unter anderem Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) erwartet.

Die Verfassung der ersten deutschen Demokratie war am 31. Juli 1919 von der in Weimar tagenden Nationalversammlung beschlossen worden. Der Sozialdemokrat Ebert setzte sie während eines Urlaubs in Schwarzburg per Unterschrift in Kraft.