Berlin

DFB-Pokal: Hertha und Union wollen Pflichtaufgaben erfüllen

11.08.2019, 02:15 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Die beiden Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union sind heute in der ersten Runde des DFB-Pokals erstmals in dieser Saison gefordert. Hertha mit dem neuen Trainer Ante Covic tritt ab 15.30 Uhr in Ingolstadt gegen den bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt an und ist ebenso in der klaren Favoritenrolle wie Aufsteiger Union von Coach Urs Fischer zur gleichen Zeit beim Viertligisten Germania Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Eine Woche vor dem Punktspielstart in der Bundesliga wollen beide Mannschaften ihre Pflichtaufgaben möglichst souverän meistern und in die zweite Runde einziehen.