Halberstadt

Halberstadt im Pokal krasser Außenseiter gegen Union Berlin

11.08.2019, 02:27 Uhr | dpa

Außenseiter Germania Halberstadt will Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin das Leben in der ersten Runde des DFB-Pokals schwer machen. Allerdings sind die Chancen des Regionalligisten auf eine Überraschung in der Partie heute eher gering. Das gibt auch Halberstadts Trainer Sven Körner zu. "Du brauchst einen guten Tag, das richtige Wetter. Die Berliner müssen einen besonders schlechten Tag haben", sagte Körner. Im Friedensstadion werden 6000 Zuschauer erwartet.