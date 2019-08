Wiesbaden

Außenseiter SV Wehen hofft auf Pokal-Überraschung gegen Köln

11.08.2019, 02:39 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hofft auf eine Überraschung im DFB-Pokalspiel heute (18.30 Uhr/Sky) gegen Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln. Die 8000 Zuschauer in der ausverkauften Brita-Arena sollen den notwendigen Rückenwind für den Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga geben. Der SV Wehen bangt vor dem Pokal-Erstrundenspiel allerdings um Tobias Mißner und Manuel Schäffler. Verteidiger Mißner hat sich im Training das Knie verdreht. Angreifer Schäffler laboriert an Knöchelproblemen.