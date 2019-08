Achern

Mann stürzt mit Traktor in Bach und wird schwer verletzt

11.08.2019, 11:21 Uhr | dpa

Bei einem Unfall ist ein 85 Jahre alter Traktorfahrer in Achern (Ortenaukreis) in einen Bach gestürzt und schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Polizei am Vorabend von der Straße abgekommen und beim Sturz im Fahrzeug eingeklemmt worden. Der 85-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und in eine Klinik gebracht. An seinem Traktor entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro, wie die Polizei am späten Samstagabend weiter mitteilte.