Mörsdorf

Rentnerin während des Mittagsschlafs bestohlen

11.08.2019, 11:25 Uhr | dpa

Während eines Nickerchens ist eine 84 Jahre alte Frau in Mörsdorf (Saale-Holzland-Kreis) bestohlen worden. Dabei verlor sie Schmuck im Wert von rund 1000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die alte Dame hatte demnach am Samstag Mittagsschlaf in ihrem Sessel gehalten, als sich eine fremde Frau in das unverschlossene Haus schlich und mehrere Schränke durchwühlte. Die vom Lärm geweckte Rentnerin sah die Diebin mit zwei vergoldeten Armbändern und einem Armreif zwar noch auf der Treppe, diese konnte aber fliehen.