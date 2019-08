Tornesch

Ausgebrochener Tigerpython wieder da: Besitzer erleichtert

11.08.2019, 11:42 Uhr | dpa

Die Besitzer der in Tornesch (Kreis Pinneberg) ausgebrochenen Tigerpythonschlange sind sehr erleichtert, dass ihr Haustier vier Tage nach seinem Verschwinden wieder aufgetaucht ist. "Wir haben uns sehr gefreut, dass sie wieder da ist", sagt der Sohn der Familie, Lennart Thiesen, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmorgen. Das drei Meter lange Tier war am vergangenen Mittwoch aus dem Garten der Familie in der Kleinstadt in Schleswig-Holstein entwischt. Eine Suchaktion der Feuerwehr mit Wärmebildkameras und einer Drohne wurde erfolglos eingestellt. Aufgetaucht ist Chantal dann am Samstagmorgen auf dem Nachbargrundstück. Der 15-jährige Lennart habe sie entdeckt, als sie sich dort in der Sonne aalte.