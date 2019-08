Straubing

"Bairische Sprachwurzel" geht an Museumsdirektor Loibl

11.08.2019, 11:49 Uhr | dpa

Die "Bairische Sprachwurzel" geht heuer an den Direktor des Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg, Richard Loibl. Das gab der Bund Bairische Sprache am Sonntag in Straubing bekannt. Der Bund vergibt die Auszeichnung jährlich während des Gäbodenvolksfestes an eine bekannte Persönlichkeit, die öffentlich an ihrem Dialekt festhält.

Loibl verhehlt seine niederbayerische Herkunft nicht. Der Historiker ist in Hengersberg bei Deggendorf aufgewachsen. Als Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte in Augsburg ist er zugleich Direktor des im Juni in Regensburg eröffneten Museums, das sich besonders der Brauchtumspflege widmet - inklusive der Sprache.

Die "Bairische Sprachwurzel" wird seit 2005 während des Gäubodenvolksfestes verliehen. Zu den Preisträgern gehört unter anderem der frühere Papst Benedikt XVI.