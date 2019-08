Edersleben

Mehrere Leitpfosten herausgerissen und auf Straße geworfen

11.08.2019, 11:56 Uhr | dpa

An einer Landstraße bei Edersleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind 25 Leitpfosten herausgerissen und einige davon auf die Straße geworfen worden. Eine Autofahrerin sah in der Nacht auf Sonntag die Hindernisse zu spät und fuhr über einen der Pfosten, wie die Polizei in Halle mitteilte. Die Frau blieb unverletzt. Wer die Pfosten entfernt hat, war zunächst unklar.