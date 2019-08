Osnabrück

Mann randaliert in Disco

11.08.2019, 14:14 Uhr | dpa

Ein Mann hat in einer Osnabrücker Disco randaliert und mehrere Polizisten angegriffen. Der 28-Jährige soll sich am Sonntag zuerst mit den Türstehern der Disco angelegt haben, sagte ein Polizeisprecher. Auch als die Beamten eintrafen und ihn festnehmen wollten, habe sich der Mann nicht beruhigt. Er habe immer wieder versucht, die Polizisten zu treten und zu schlagen. Erst nachdem Verstärkung angefordert wurde, habe der 28-Jährige überwältigt werden können. Auf der Fahrt zum Revier zerstörte er den Angaben zufolge eine Scheibe in einem Streifenwagen. Ob der Mann möglicherweise berauscht war, blieb zunächst unklar. Von den beteiligten Polizisten sei niemand verletzt worden.