Wolfsburg

VfL Wolfsburg fährt nach Halle: "Sind gut vorbereitet"

11.08.2019, 14:23 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg geht nach einigen Überraschungen im DFB-Pokal gewarnt in die Erstrunden-Partie am Montag (18.30 Uhr/Sky) beim Drittligisten Hallescher FC. "Wir haben ein ganz gutes Bild von dem, was morgen auf uns zukommt", sagte Oliver Glasner einen Tag vor seinem Pflichtspiel-Debüt als Trainer des Fußball-Bundesligisten. "Es kommt letztlich aber auf uns an. Wir sind aber sehr, sehr gut vorbereitet."

Zuversichtlich ist der Österreicher vor allem aufgrund der Vorbereitung, gekrönt mit der 8:1-Generalprobe gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza. "Wenn ich sehe, mit welcher Leidenschaft die Spieler im Training dabei waren, stimmt mich das sehr positiv", sagte der Nachfolger von Bruno Labbadia. "Ich habe in unsere Spieler ein sehr großes Vertrauen, dass wir morgen ein sehr gutes Spiel abliefern."

Fehlen wird dem VfL neben den Langzeitverletzten Ignacio Camacho und Daniel Ginczek auch Neuzugang Paulo Otávio. Der frühere Profi des FC Ingolstadt hat muskuläre Probleme.