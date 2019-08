Erfurt

Siegesmund: Verbot von Plastiktüten zu wenig

11.08.2019

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hält ein Verbot von Plastiktüten im Einzelhandel für nicht ausreichend. Das gelte auch für eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen, sagte Siegesmund am Sonntag im Sommerinterview von MDR Thüringen. "Ich erwarte von der Bundesregierung den großen Wurf beim Thema Klimaschutz." Nötig sei ein umfassendes Klimagesetz auf Bundesebene. Dazu gehörten ein Kohleausstiegsgesetz, eine Bepreisung klimaschädlichen Kohlendioxids und ein Programm zur Waldrettung.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will laut "Bild am Sonntag" ein Verbot von Plastiktüten in Angriff nehmen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen ins Gespräch gebracht.