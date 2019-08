Hamburg

Prozess gegen 70-jährigen Bankräuber

12.08.2019, 02:53 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen 70-jährigen Bankräuber will das Hamburger Landgericht heute einen Arzt zur Schussverletzung eines Sparkassen-Angestellten befragen. Der Schuss des Angeklagten auf den damals 45-Jährigen sei potenziell lebensgefährlich gewesen, hat bereits ein Rechtsmediziner vor Gericht erklärt. Eine akute Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Nun soll der Mediziner aussagen, der den Angestellten nach dem Überfall am 12. Januar 2017 durch eine Notoperation rettete.

Dem 70-Jährigen werden insgesamt drei Überfälle auf Hamburger Sparkassen vorgeworfen, bei denen er rund 25 000 Euro erbeutete. In der Anklage geht es nicht nur um schwere räuberische Erpressung, sondern auch um den Vorwurf des versuchten Mordes. Der 70-Jährige hat die Überfälle und auch den Schuss zugegeben, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Nach Möglichkeit will die Strafkammer am Montag auch einen psychiatrischen Sachverständigen anhören.