Hesel

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Ostfriesland

12.08.2019, 06:35 Uhr | dpa

Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Hesel in Ostfriesland ums Leben gekommen. Eine 73 Jahre alte Autofahrerin war am Sonntagabend mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hatte den Biker erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße und starb noch an der Unfallstelle. Die Verursacherin kam leicht verletzt ins Krankenhaus.