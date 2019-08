Leipzig

Schlägerei auf Eisenbahnstraße: ein Verletzter

12.08.2019, 08:12 Uhr | dpa

Auf der Leipziger Eisenbahnstraße ist bei einer Schlägerei ein Mensch verletzt worden. Mehrere Menschen hätten sich am Sonntagabend geprügelt, wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte. Als die Polizei eintraf, sei nur noch der Verletzte vor Ort gewesen. Dieser gab an, ihm sei mehrfach gegen den Kopf geschlagen worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.