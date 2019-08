Ausfahrt verpasst - Senior wendet auf Autobahn

12.08.2019, 10:22 Uhr | dpa

Ein 75-Jähriger hat auf der Autobahn 3 in Unterfranken die Ausfahrt verpasst und mit seinem Wagen gewendet. Als Geisterfahrer sei er dann am Dreieck Würzburg-West bei Kist einige Meter zurückgefahren und mit einem anderen Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Verletzt wurde niemand, die beiden Autos wurden bei dem Vorfall am Sonntag leicht beschädigt. Der Senior hatte von der A3 in Richtung A81 nach Stuttgart abfahren wollen. Weil er einen Unfall verursachte, wird die Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 75-Jährigen ermitteln.