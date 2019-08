Hannover

Talanx mit besseren Gewinnaussichten dank Generali-Deal

12.08.2019, 10:34 Uhr | dpa

Die Abwicklung des deutschen Lebensversicherers Generali Leben verbessert die Gewinnaussichten für den Konkurrenten Talanx. Weil die Talanx-Tochter Hannover Rück an dem Geschäft beteiligt ist und einen Sondergewinn einstreicht, rechnet auch Talanx-Chef Torsten Leue in diesem Jahr jetzt mit einem Überschuss über den bisher angepeilten 900 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Montag in Hannover mit.

Im zweiten Quartal musste der Talanx-Konzern, zu dem neben der Mehrheit am Rückversicherer Hannover Rück vor allem die Marke HDI gehört, allerdings erneut hohe Schäden durch Taifun "Jebi" aus dem vergangenen Jahr sowie das jüngste Sturmtief "Jörn" verbuchen. Dank besserer Geschäfte in anderen Segmenten und eines positiven Sondereffekts in der Lebensversicherung stieg der operative Gewinn (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dennoch um 1 Prozent auf 628 Millionen Euro. Der Überschuss kletterte dank des Sondergewinns aus dem Generali-Deal um 11 Prozent auf 242 Millionen Euro.

Die Hannover Rück - derzeit viertgrößter Rückversicherer der Welt - ist mit einem Fünftel an dem Abwicklungsspezialisten Viridium beteiligt, der im April das deutsche Lebensversicherungsgeschäft des italienischen Generali-Konzerns übernommen hat. Viridium soll die vier Millionen Lebensversicherungsverträge bis zum Ablauf weiterführen.