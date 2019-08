Nach Attacke auf Rentner

Anklage gegen Mitglieder der Wuppertaler "Gucci-Gang" erhoben

12.08.2019, 17:40 Uhr | tme, t-online.de

Staatsanwaltschaft in Wuppertal Elberfeld: Die Behörde hat zwei Jugendliche nach einer brutalen Attacke auf einen Rentner angeklagt. (Quelle: Otto Krschak/imago images)

Sie erlangten wegen einer brutalen Prügel-Attacke auf einen Rentner im Mai traurige Berühmtheit: die jugendlichen Mitglieder der "Gucci-Gang" aus Wuppertal. Jetzt wurden zwei von ihnen angeklagt.

Zwei 14-Jährige aus Wuppertal sind nach einer brutalen Attacke auf einen 70-Jährigen jetzt wegen schwerer Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Sie sollen Mitglieder der in Wuppertal berüchtigten "Gucci-Gang" sein. Das berichtet der "WDR" und beruft sich dabei auf Angaben der Staatsanwaltschaft.

Die zwei Jugendlichen sollen den Rentner bei der Attacke im Mai mit Schlägen und Tritten traktiert haben, auch als er bereits am Boden lag. Auslöser des brutalen Angriffs soll die Aufforderung des Mannes an die Jugendlichen gewesen sein, den Flur eines Mietshauses zu verlassen, in dem sie sich zuvor aufgehalten hatten.



Karatekick in den Rücken

Die beiden Jugendlichen sollen den Rentnern daraufhin attackiert haben. Einer der Schläger soll dem 70-Jährigen einen Karatetritt in den Rücken gegeben, der andere ihm ins Gesicht geschlagen haben.







Der 70-Jährige schwebte nach dem Angriff zeitweise in Lebensgefahr. Er soll von der Attacke bleibende Schäden davon getragen haben.