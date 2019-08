Berlin

17 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt

12.08.2019, 19:57 Uhr | dpa

Ein 17 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Friedrichsfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche war am Montagmittag auf der Gensinger Straße an der Ecke Alt-Friedrichsfelde plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn geradelt, wie die Polizei berichtete. Trotz sofortiger Bremsaktion erfasste ihn der Wagen eines 59 Jahre alten Autofahrers. Der 17-Jährige prallte auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Straße. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.