Revanche geglückt

Karlsruher SC schmeißt Hannover 96 aus dem DFB-Pokal

12.08.2019, 20:45 Uhr | dpa

Hannover 96 ist nach dem Fehlstart in der 2. Bundesliga im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Das Zweitliga-Duell beim Tabellenführer Karlsruher SC verloren die Niedersachsen von Trainer Mirko Slomka am Montag mit 0:2 (0:0).



Der Karlsruher SC hat sich für das klare 0:6 in der ersten Runde des DFB-Pokals vor einem Jahr gegen Hannover 96 revanchiert. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz siegte dank der Tore von Lukas Grozurek (53. Minute) und Marvin Wanitzek (Foulelfmeter, 61.) mit 2:0 (0:0) und zog damit in die zweite Runde ein.

In einer ausgeglichen ersten Halbzeit agierten beide Mannschaften vor 11.779 Zuschauern vorsichtig und vermieden zu großes Risiko, dennoch hätten auch die Gäste in Führung gehen können. Bei der besten Chance von Hannover durch Marvin Ducksch rettete KSC-Verteidiger David Pisot unmittelbar vor der Pause noch kurz vor der Linie.

In der zweiten Halbzeit verdienten sich die Gastgeber von Trainer Alois Schwartz den Sieg, weil sie die kämpferisch bessere Mannschaft waren und Hannover gar nicht erst zum Spielaufbau kommen ließen.







Nach einem Ballverlust von Hannovers Mittelfeldspieler Edgar Prib ließ Grozurek dem früheren Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler keine Chance. Dem Strafstoß ging ein Foul von Prib an KSC-Torjäger Marvin Pourié voraus. Zwischenzeitlich war ein Treffer von Lukas Fröde wegen Abseits nicht anerkannt worden (58.). Der niedersächsische Bundesliga-Absteiger ist damit nach drei Pflichtspielen der neuen Saison noch ohne Sieg.