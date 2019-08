Erfurt

Kabinett beschäftigt sich mit dramatischer Lage des Waldes

13.08.2019, 04:03 Uhr | dpa

Thüringen muss seine durch Trockenheit und Borkenkäferbefall stark geschädigten Wälder retten. Schritte dazu will Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) heute in Erfurt mit mehreren Fachministern und Vertretern der Landesforstanstalt besprechen. In den vergangenen Tagen waren von Regierungsmitgliedern, aber auch Umweltorganisationen eine Reihe von Vorschlägen gemacht worden. Nun geht es nach Angaben von Ramelow um die Vorbereitung eines Aktionsplans, der vom möglichst schnellen Bergen abgestorbener Bäume bis zur Wiederaufforstung reicht.

Fachleute gehen laut Ramelow davon aus, dass in Thüringen in den kommenden zehn Jahren bis zu 200 Millionen Bäume gepflanzt werden müssen, um die Bestände zu ergänzen und gleichzeitig durch mehr Mischwälder klimafester zu machen. Die Kosten für die Schadholzbergung und die Wiederaufforstung wurden auf etwa einer halben Milliarde Euro geschätzt.