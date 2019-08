Molbergen

Blitz schlägt in Mehrfamilienhaus ein: Dachstuhl brennt

13.08.2019, 06:48 Uhr | dpa

Ein Blitz ist am Montagabend in ein Mehrfamilienhaus in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) eingeschlagen und hat den Dachstuhl in Brand gesetzt. Die Bewohner der sechs Wohnungen seien unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Um 23.30 Uhr, etwa drei Stunden nach dem Eingang des Notrufs, sei der Brand vollständig gelöscht gewesen. Zwei der sechs Wohnungen seien zur Zeit nicht bewohnbar, zu den vier weiteren Wohnungen konnte die Polizei zunächst keine genauen Angaben machen. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge ist ein Schaden in Höhe von 50 000 Euro entstanden.