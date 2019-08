Düsseldorf

Ceconomy verringert Verluste: Umbau belastet Tagesgeschäft

13.08.2019, 07:20 Uhr | dpa

Auch wegen des Verkaufs der restlichen Anteile am Handelskonzern Metro hat der Elektronikhändler Ceconomy seinen Nettoverlust im dritten Quartal reduziert. In den drei Monaten bis Ende Juni sank der Fehlbetrag von 104 Millionen auf 48 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr hatten hohe Abschreibungen auf die Metro-Beteiligung noch zusätzlich belastet.

Im Tagesgeschäft musste die frühere Metro-Tochter wegen des laufenden Konzernumbaus aber noch Rückgänge verkraften. Der operative Verlust (Ebit) verschlechterte sich in den Monaten April bis Juni deutlich und betrug 126 Millionen Euro, nach einem Minus von 30 Millionen Euro im Vorjahr. Die Kosten für das Sparprogramm bezifferte Ceconomy auf 80 Millionen Euro.

Das Unternehmen führte neben dem scharfen Wettbewerb, dem Ceconomy mit Marketingaktionen begegnete, auch eine hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr an. Der Umsatz stagnierte bei 4,6 Milliarden Euro.