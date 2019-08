München

Sommerliche Temperaturen lassen auf sich warten

13.08.2019, 07:22 Uhr | dpa

Regen, Wolken und Höchsttemperaturen um die 23 Grad: Nach heißen Tagen im Juli bleibt der August nun erst einmal regnerisch und kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte, ist es am Dienstag vielerorts trocken mit Höchsttemperaturen von 17 Grad in Memmingen und 21 Grad in Nürnberg. In der Nacht kommt im Alpenvorland der Regen zurück, die Temperatur fällt auf bis zu 7 Grad im Berchtesgadener Land.

Am Mittwoch gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, mit Temperaturen von 18 Grad in Hof und 23 Grad in Straubing. Erst am Donnerstag heißt es wieder: Regenschirm aufgespannt, besonders in Franken werden Schauer mit starkem Wind erwartet. Auch im Allgäu regnet es voraussichtlich mit einem Tageshöchstwert von 20 Grad. Auf der Zugspitze soll am Donnerstag tagsüber die Nullgradmarke unterschritten werden, mit -1 Grad.