Frankfurt am Main

Sieben Autos in Frankfurt ausgebrannt

13.08.2019, 08:28 Uhr | dpa

In Frankfurt sind am frühen Dienstagmorgen sieben Autos ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zunächst wegen nur eines brennenden Fahrzeugs alarmiert. Bei Ankunft im Stadtteil Bockenheim standen dann jedoch sieben Autos in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer durch auslaufenden, brennenden Kraftstoff auf die sechs anderen Fahrzeuge aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Durch die starke Hitze wurden zwei weitere Fahrzeuge sowie mehrere Rollläden angrenzender Gebäude beschädigt. Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet. Brandursache und Schadenshöhe waren am Morgen noch nicht bekannt.