Stuttgart

Sonne-Wolken-Mix und Schauer: Wetter wechselhaft

13.08.2019, 08:31 Uhr | dpa

Das Wetter im Südwesten bleibt wechselhaft. Der Dienstag sei von einem Mix aus Sonne und Wolken geprägt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Südlich der Donau seien auch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 15 Grad im Bergland und 23 Grad in der Kurpfalz. Zur Wochenmitte hin bleibt es laut DWD zunächst freundlich. Auch am Mittwoch sei es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 24 Grad. Erst am Donnerstag werden die Wolken dichter und es kann den Angaben zufolge örtlich zu Schauern und Gewittern kommen.